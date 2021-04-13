У Києві дозволили монтувати літні майданчики кафе, але відкривати їх поки заборонено

З 15 квітня в Києві буде дозволено монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування. Однак працювати такі простори зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень "червоної" зони.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook.

Зазачається, що працювати відкриті "зали" зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень. "Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але доки Київ не вийде із "червоної" зони про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів не йдеться", - йдеться в повідомленні.. В КМДА нагадали, що в умовах карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.