У Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауну

Київський метрополітен змінив графік руху поїздів на час локдауну . Інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин.

За її словами, графік руху поїздів був змінений, щоб оптимізувати роботу метрополітену і заощадити ресурс.

"Ми збільшили (інтервал між поїздами - ред.) в пікові години з 1:30 до 2 хвилин. Це буде не дуже помітним для пасажирів", - пояснила Макогон.

В метрополітені додали, що зараз пасажиропотік столичної підземки становить близько 200 тисяч осіб щодня. При цьому в понеділок, коли фіксують мінімальний пасажиропотік, було зафіксовано 150 тисяч - це в 10 разів менше, ніж у докарантинні часи.