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У Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауну

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 14:59
У Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауну Фото: інтервал між рухом поїздів в години-пік збільшили до 2 хвилин (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Київський метрополітен змінив графік руху поїздів на час локдауну. Інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, графік руху поїздів був змінений, щоб оптимізувати роботу метрополітену і заощадити ресурс.

"Ми збільшили (інтервал між поїздами - ред.) в пікові години з 1:30 до 2 хвилин. Це буде не дуже помітним для пасажирів", - пояснила Макогон.

В метрополітені додали, що зараз пасажиропотік столичної підземки становить близько 200 тисяч осіб щодня. При цьому в понеділок, коли фіксують мінімальний пасажиропотік, було зафіксовано 150 тисяч - це в 10 разів менше, ніж у докарантинні часи.

Нагадаємо, в Києві з початку цього тижня у всьому громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів лише при наявності спецперепустки. Такі перепустки видає міська влада, зокрема, для працівників підприємств критичної сфери, медиків. Для отримання такого проїзного документа у відповідний департамент КМДА звертаються самі підприємства.

При цьому не всім киянам відразу видали всі спеціальні перепустки, і були випадки, коли, приміром, медиків не пускали в громадський транспорт. Президент Володимир Зеленський закликав КМДА оперативно вирішити цю проблему.

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