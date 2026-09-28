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В МОН объяснили, как университетам сохранять доступ к данным во время отключения

22:11 28.09.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Украинские университеты должны заранее подготовиться к возможным проблемам со светом и интернетом, чтобы студенты не лишились доступа к образованию.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.

По его словам, российские обстрелы и перебои с электроснабжением могут повлиять на работу серверов, обучающих платформ и других цифровых систем университетов. Поэтому студенты могут потерять доступ к материалам, задачам и результатам оценки, а преподаватели - возможность проводить занятия и поддерживать связь с ними.

Как подготовиться университетам

Руководителям ЗВО вместе с ИТ-командами рекомендуют:

  • Защитить сервера. По возможности перенести серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование в подземные или другие защищенные помещения. При этом следует обеспечить электропитание, охлаждение, вентиляцию, защиту от влаги и пожарную безопасность.
  • Сделать резервные копии. Копии учебных материалов, баз данных, результатов оценки и настроек систем следует хранить отдельно от основных серверов. Для важных сервисов следует предусмотреть резервные ресурсы для возобновления работы. Это могут быть другие площадки или защищенные облачные хранилища.
  • Позаботиться о резервном питании и интернете. Университетам советуют определить, какие системы должны работать во время обесточивания, на какое время хватит резервного питания и что делать после его исчерпания.
  • Обеспечить доступ к обучению. Преподаватели должны иметь возможность заранее скачивать лекции и задания, а студенты - работать с ними без постоянного подключения к сети. Также необходимо определить альтернативный способ проведения онлайн и асинхронного обучения, если основная платформа станет недоступной.
  • Проверьте восстановление данных. Университетам советуют провести тестовое обновление, ведь само наличие резервной копии не гарантирует, что из нее удастся быстро возобновить работу.
  • Провести обучение. Студенты, преподаватели и административный персонал должны ознакомиться с альтернативными способами доступа к цифровым ресурсам университета.
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Также руководителям ЗВО рекомендуют определить ответственных за возобновление работы, порядок перехода на резервные ресурсы и каналы информирования студентов и работников.

Университетам советуют оценить потребности в оборудовании и ресурсах и заранее сообщить учредителю о проблемах, которые они не могут решить самостоятельно.

Трофименко отмечает, что главная цель подготовки - сохранить университетские данные и обеспечить продолжение обучения даже в случае повреждения корпусов или длительных отключений света или интернета.

Ранее РБК-Украина писало, что у украинских университетов будет пять режимов работы в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии - от "зеленого" при обесточении до 2 часов до "критического" при отсутствии света более 72 часов. В каждом режиме предусмотрены изменения формата обучения, работы инфраструктуры и управления.

Также вузы должны определять правила работы во время воздушных тревог, длительных отключений света и проблем со связью. В частности, очные занятия при тревоге должны прерываться, а студентам должны предоставлять материалы для дистанционной или асинхронной работы.

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