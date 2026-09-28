В МОН объяснили, как университетам сохранять доступ к данным во время отключения

По его словам, российские обстрелы и перебои с электроснабжением могут повлиять на работу серверов, обучающих платформ и других цифровых систем университетов. Поэтому студенты могут потерять доступ к материалам, задачам и результатам оценки, а преподаватели - возможность проводить занятия и поддерживать связь с ними.

Как подготовиться университетам

Руководителям ЗВО вместе с ИТ-командами рекомендуют:

Защитить сервера. По возможности перенести серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование в подземные или другие защищенные помещения. При этом следует обеспечить электропитание, охлаждение, вентиляцию, защиту от влаги и пожарную безопасность.

По возможности перенести серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование в подземные или другие защищенные помещения. При этом следует обеспечить электропитание, охлаждение, вентиляцию, защиту от влаги и пожарную безопасность. Сделать резервные копии. Копии учебных материалов, баз данных, результатов оценки и настроек систем следует хранить отдельно от основных серверов. Для важных сервисов следует предусмотреть резервные ресурсы для возобновления работы. Это могут быть другие площадки или защищенные облачные хранилища.

Копии учебных материалов, баз данных, результатов оценки и настроек систем следует хранить отдельно от основных серверов. Для важных сервисов следует предусмотреть резервные ресурсы для возобновления работы. Это могут быть другие площадки или защищенные облачные хранилища. Позаботиться о резервном питании и интернете. Университетам советуют определить, какие системы должны работать во время обесточивания, на какое время хватит резервного питания и что делать после его исчерпания.

Университетам советуют определить, какие системы должны работать во время обесточивания, на какое время хватит резервного питания и что делать после его исчерпания. Обеспечить доступ к обучению. Преподаватели должны иметь возможность заранее скачивать лекции и задания, а студенты - работать с ними без постоянного подключения к сети. Также необходимо определить альтернативный способ проведения онлайн и асинхронного обучения, если основная платформа станет недоступной.

Преподаватели должны иметь возможность заранее скачивать лекции и задания, а студенты - работать с ними без постоянного подключения к сети. Также необходимо определить альтернативный способ проведения онлайн и асинхронного обучения, если основная платформа станет недоступной. Проверьте восстановление данных. Университетам советуют провести тестовое обновление, ведь само наличие резервной копии не гарантирует, что из нее удастся быстро возобновить работу.

Университетам советуют провести тестовое обновление, ведь само наличие резервной копии не гарантирует, что из нее удастся быстро возобновить работу. Провести обучение. Студенты, преподаватели и административный персонал должны ознакомиться с альтернативными способами доступа к цифровым ресурсам университета.

Также руководителям ЗВО рекомендуют определить ответственных за возобновление работы, порядок перехода на резервные ресурсы и каналы информирования студентов и работников.

Университетам советуют оценить потребности в оборудовании и ресурсах и заранее сообщить учредителю о проблемах, которые они не могут решить самостоятельно.

Трофименко отмечает, что главная цель подготовки - сохранить университетские данные и обеспечить продолжение обучения даже в случае повреждения корпусов или длительных отключений света или интернета.