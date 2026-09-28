У МОН пояснили, як університетам зберігати доступ до даних під час відключень

Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, щоб студенти не втратили доступ до навчання.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра освіти і науки України Миколи Трофименка.
За його словами, російські обстріли та перебої з електропостачанням можуть вплинути на роботу серверів, навчальних платформ та інших цифрових систем університетів. Через це студенти можуть втратити доступ до матеріалів, завдань і результатів оцінювання, а викладачі - можливість проводити заняття та підтримувати зв'язок із ними.
Керівникам ЗВО разом з ІТ-командами рекомендують:
Також керівникам ЗВО рекомендують визначити відповідальних за відновлення роботи, порядок переходу на резервні ресурси та канали інформування студентів і працівників.
Університетам радять оцінити потреби в обладнанні та ресурсах і завчасно повідомити засновника про проблеми, які вони не можуть вирішити самостійно.
Трофименко зазначає, що головна мета підготовки - зберегти університетські дані та забезпечити продовження навчання навіть у разі пошкодження корпусів або тривалих відключень світла чи інтернету.
Раніше РБК-Україна писало, що українські університети матимуть п'ять режимів роботи залежно від тривалості відключення електроенергії - від "зеленого" при знеструмленні до 2 годин до "критичного" при відсутності світла понад 72 години. У кожному режимі передбачені зміни формату навчання, роботи інфраструктури та управління закладом.
Також виші мають заздалегідь визначати правила роботи під час повітряних тривог, тривалих відключень світла та проблем зі зв'язком. Зокрема, очні заняття під час тривоги мають перериватися, а студентам повинні надавати матеріали для дистанційної чи асинхронної роботи.