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После массированных атак вузы Киева меняют формат обучения: какие заведения переходят в онлайн

17:00 24.09.2026 Чт
4 мин
aimg Василина Копытко
После массированных атак вузы Киева меняют формат обучения: какие заведения переходят в онлайн В каком формате проходит обучение в столичных вузах после массированных атак (коллаж РБК-Украина)
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После массированных российских атак на Киев ряд столичных университетов пересмотрел формат обучения. Часть заведений временно перешла на дистанционный режим, в то время как другие сохранили смешанную модель с приоритетом безопасности студентов и преподавателей.

РБК-Украина собрала позиции нескольких киевских вузов по поводу формата обучения.

КНУСА усилил дистанционный компонент

С 24 сентября Киевский национальный университет строительства и архитектуры временно усилил онлайн формат обучения. Занятия проходят по расписанию с использованием дистанционных сервисов.

В университете подчеркнули, что правило действий во время воздушной тревоги остается неизменным.

"В университете действует неизменное правило: после сигнала о тревоге занятие приостанавливается, а студенты и преподаватели должны немедленно пойти в укрытие и оставаться там до отбоя. Университет всегда реагирует на любую информацию о несоблюдении этого правила преподавателем, чтобы подобного не случалось. Наказание студентов за отсутствие на паре во время тревоги - недопустимо", - заявили в КНУСА в комментарии РБК-Украина.

По словам представителей вуза, решение о формате обучения принимают коллегиально вместе с деканами, преподавателями и Советом студенческого самоуправления.

"Пропорция очной и дистанционной составляющей оперативно пересматривается в зависимости от развития событий. Согласно приказу об организации образовательного процесса факультеты вправе решать, какие пары проводить в корпусах. Этот процесс тщательно планируется: принимаются во внимание расписание, количество студентов и специфика предметов, но прежде всего ситуация с безопасностью", - добавили в университете.

В КНУСА также отметили, что имеют достаточное количество укрытий для студентов и работников. Напомним, во время атаки 23 сентября рядом с корпусом университета произошло попадание, однако никто из студентов и преподавателей не пострадал.

КНУТД снова вернулся в онлайн

Киевский национальный университет технологий и дизайна сообщил, что переходит к дистанционному формату.

"В связи с ухудшением ситуации безопасности и с целью сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса Киевский национальный университет технологий и дизайна продолжит образовательный процесс в дистанционном формате, который будет сохраняться до ее стабилизации", - сообщили в КНУТД в комментарии РБК-Украина.

В университете объяснили, что очное обучение принципиально для технологических, инженерных и дизайнерских специальностей, ведь образовательные программы предусматривают практические, лабораторные, проектные и творческие занятия.

При этом КНУТД имеет подземные укрытия, способные вместить всех участников образовательного процесса. После трех недель дистанционного обучения вуз вернулся в офлайн 21 сентября, однако уже через два дня снова изменил формат.

"Если ситуация безопасности существенно изменится, университет будет оперативно пересматривать формат работы", - отметили в университете.

Отметим, что университет разработал свой алгоритм действий при очном обучении во время воздушных тревог:

  • если в 7:30 воздушная тревога еще продолжается - в этот день обучение будет проходить в дистанционном формате;
  • если воздушная тревога начинается во время занятия в аудитории - при любом сигнале опасности занятие прерывается, а все участники образовательного процесса направляются к укрытию.

КПИ: курс на оффлайн, но только когда безопасно

В НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" сообщили, что на 2026/2027 учебный год запланирована смешанная форма обучения с акцентом на очные занятия.

"В целом у нас запланирована смешанная форма обучения, с акцентом на оффлайн и мы очень хотим к ней вернуться, но только тогда, когда это будет безопасно. Поэтому в течение сентября в расписание вносились корректировки в соответствии с безопасной ситуацией, поскольку безопасность студентов и преподавателей - прежде всего", - сообщил в комментарии РБК-Украина ректор КПИ Анатолий Мельниченко.

По его словам, университет имеет укрытие как в учебных корпусах, так и в общежитиях, а в части можно проводить занятия. В первую очередь, офлайн учатся студенты тех факультетов, где программы содержат практическую составляющую.

"Пока живем в условиях частых воздушных угроз, пересмотр формата обучения происходит на уровне факультетов с целью возможности оперативного принятия решений - это временно, пока ситуация не стабилизируется. Это позволяет оперативно принимать решения и информировать студентов об изменениях. Основной принцип, который лежит в основе изменений формата обучения - безопасность студентов и преподавателей", - добавил ректор.

Что с учебой в других заведениях

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на официальной странице сообщили, что 22 сентября администрация вместе со студентами обсудила организацию очного обучения, коммуникацию по изменению формата занятий, а также модернизацию укрытий и общежитий. Часть решений уже определена, другие вопросы еще прорабатываются. Обновления после этого не обнародовали.

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" ранее сообщили РБК-Украина, что бакалавры будут учиться в дневном формате, а магистры - по смешанной, дневно-дистанционной модели.

Редакция также направила запросы в другие столичные университеты и ожидает их ответы.

Читайте также о том, что украинские университеты на 2026/2027 учебный год рассматривают разные форматы: часть вузов предполагает полностью очное обучение, другие совмещают занятия в аудиториях с онлайн-лекциями.

Ранее мы писали о том, что МОН обратилось в вузы с напоминанием правил работы: важно обеспечить не только качественное обучение студентов, но и безопасность всех участников образовательного процесса.

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