Министерство образования и науки наработало четыре возможных модели национального мультипредметного теста (НМТ) на 2027 год. Какой формат применят во время вступительной кампании, будет зависеть от решения Верховной Рады относительно соответствующего законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко во время презентации исследования "Индекс будущего 2026", сообщает Интерфакс-Украина.

По словам министра, ведомство подготовило несколько алгоритмов проведения тестирования, но окончательно определиться с форматом можно будет при принятии парламентом базового закона о вступительной кампании 2027 года.

"Наработали 4 модели НМТ, которые могут быть, но НМТ у нас в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения наших народных депутатов", - сказал Бутенко.

Что предлагают для НМТ-2027

28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №15440. Он предполагает сохранение модели НМТ с четырьмя предметами, как и во время предыдущей вступительной кампании.

В то же время, альтернативный законопроект №15440-1 отправили на доработку. Его авторы предлагают сократить количество предметов теста до трех, а математику сделать выборочной вместо обязательной.

В 2025 и 2026 годах поступающие сдавали НМТ по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. Среди вариантов были иностранный язык, биология, география, физика, химия и литература.

Какие еще изменения обсуждают

РБК-Украина ранее писало, что Бутенко заявлял о необходимости оптимизировать НМТ с учетом военных реалий. В частности, он обсуждал с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком возможность проведения двух отдельных сессий тестирования и зимней сессии.