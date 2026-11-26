Міністерство освіти і науки напрацювало чотири можливі моделі національного мультипредметного тесту (НМТ) на 2027 рік. Який саме формат застосують під час вступної кампанії, залежатиме від рішення Верховної Ради щодо відповідного законопроєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенко під час презентації дослідження "Індекс майбутнього 2026", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, відомство підготувало кілька алгоритмів проведення тестування, але остаточно визначитися з форматом можна буде після ухвалення парламентом базового закону про вступну кампанію 2027 року.

"Напрацювали 4 моделі НМТ, які можуть бути, але НМТ у нас у прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення наших народних депутатів", - сказав Бутенко.

Що пропонують для НМТ-2027

28 жовтня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440. Він передбачає збереження моделі НМТ із чотирма предметами, як і під час попередньої вступної кампанії.

Водночас альтернативний законопроєкт №15440-1 відправили на доопрацювання. Його автори пропонують скоротити кількість предметів тесту до трьох, а математику зробити вибірковою замість обов'язкової.

У 2025 та 2026 роках вступники складали НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Серед варіантів були іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія та українська література.

Які ще зміни обговорюють

РБК-Україна раніше писало, що Бутенко заявляв про необхідність оптимізувати НМТ з урахуванням воєнних реалій. Зокрема, він обговорював із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком можливість проведення двох окремих сесій тестування та запровадження зимової сесії.