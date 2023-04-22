В МОН опублікували список міст за кордоном, де українці зможуть здати мультитест-2023
Проведення основної сесії національного мультипредметного тесту підтвердили у 24 країнах. Цього тижня було розширено список міст, де українці зможуть пройти тестування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти й науки України.
У Міністерстві нагадали, що у випадку, якщо ви створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, то змінити локацію можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року.
Однак не зважаючи на збільшення кількості міст у самих локаціях є обмеження щодо кількості місць для учасників.
"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", - сказано в повідомленні.
За даними Міністерства, основну сесію НМТ можна буде скласти у містах таких країн:
- Австрія - Відень.
- Азербайджан - Баку.
- Бельгія - Брюссель.
- Болгарія - Варна, Софія.
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії - Абериствіт, Единбург, Лондон.
- Грузія - Тбілісі.
- Данія - Орхус.
- Естонія - Таллінн.
- Ірландія - Дублін.
- Іспанія - Валенсія.
- Італія - Мілан, Рим.
- Канада - Едмонтон, Монктон, Торонто.
- Латвія - Рига.
- Литва - Каунас.
- Німеччина - Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен.
- Польща - Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін.
- Португалія - Лісабон.
- Румунія - Бухарест.
- США - Нью-Йорк, Сакраменто.
- Угорщина - Будапешт.
- Фінляндія - Гельсінкі.
- Франція - Марсель, Париж.
- Чехія - Брно, Прага.
- Швеція - Стокгольм.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.
Також національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.
Раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.