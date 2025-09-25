МОН оштрафует издательства за срыв поставок учебников в школы: что известно
Издательства, которые не доставили вовремя учебники для 8 классов в школы, заплатят штрафы. Соответствующее заявление сделали в МОН.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой во время пресс-конференции на презентации концептуальных основ образовательных отраслей.
МОН оштрафует издательства, которые нарушили договоренности
По словам чиновницы, Министерство образования и науки в дальнейшем будет вводить еще больше мер предосторожности, поскольку текущих санкций для издательств недостаточно.
"Они то заплатят, но учебников все равно месяц не было в школах. Поэтому мы будем предлагать другие предохранители, которые бы стимулировали издательства реальнее оценивать свои возможности", - пояснила Кузьмичева.
Сотрудничество пока не будут разрывать
Вместе с тем, пока речь не идет о том, чтобы отказаться от сотрудничества с издательствами, которые не смогли вовремя доставить учебники в школы.
Кузьмичева отметила, что за издательствами "стоят" авторские коллективы, которые пользуются спросом среди учителей, ведь педагоги заказывают их учебники.
В школы доставлена половина новых учебников для 8 класса
По состоянию на 17 сентября по данным МОН, в школы поступило около половины новых учебников для 8 класса, сообщает "Освіта.юа".
В 2025 году наряду с традиционной схемой доставки учебников через областные склады ввели новую модель - прямо от издательства в школу. По старому механизму доставлено 100% книг, а по новому - только 68%.
Полностью справились с поставками издательства "Абетка", "Світ", "Букрек", "Навчальна книга - Богдан", "Методика Паблишинг" и "Ранок". Меньше всего успеха имели "Генеза", "ТО Гимназия" и "Орион", которые доставили лишь 20-24% учебников.
Кузьмичева объяснила низкий процент доставки по новому механизму неправильной оценкой ресурсов издательствами, проблемами с контактами в школах и отсрочкой закрытия накладных.
Что касается переводных учебников и материалов для детей с особыми образовательными потребностями, ни одного экземпляра еще не напечатано, но потребность обещают закрыть до конца года.
