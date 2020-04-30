МОН перенесло реєстрацію на вступ до магістратури

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Реєстрація буде проводитися онлайн

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) була перенесена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства освіти та науки України.

За даними МОН, сьогодні керівникам закладів вищої освіти та наукових установ, що готують магістрів, було направлено лист з повідомленням, що реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 12 травня до 5 червня включно та буде проводитися онлайн.

"Відтак вступники на магістратуру зможуть надіслати скан-копію заяви, документа, що підтверджує особу, та інших необхідних документів для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або з використанням іншого, визначеного закладом каналу зв’язку", - пояснили в Міносвіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОН змінило умови подання документів абітурієнтами для вступу до закладів вищої освіти на період карантину в Україні. Контрактникам дозволили подавати документи для вступу дистанційно. Також МОН планує продовжити термін подачі оригіналів документів для бюджетників та дозволити подачу поштою.

Також РБК-Україна писало, що терміни вступної кампанії у 2020 році можуть бути зміщені через перенесення зовнішнього незалежного оцінювання. Частину цьогорічної вступної кампанії в МОН планували провести дистанційно.