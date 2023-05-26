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Сборная Украины объявила состав на летние матчи отбора к Евро-2024: есть новички

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Киев, Пятница 26 мая 2023 12:12
Сборная Украины объявила состав на летние матчи отбора к Евро-2024: есть новички Фото: Сборная Украины перед матчем против Англии (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В ряды национальной команды Украины на три июньских поединка вызвали 27 футболистов. Среди них нет травмированного Александра Зинченко, но появились новые лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В лагерь "сине-желтых" поедут лидеры трех китов отечественного первенства – донецкого "Шахтера", "Днепра-1" и киевского "Динамо". К ним присоединятся 12 легионеров.

Дебютировать в составе сборной Украины может молодой форвард столичного гранда Владислав Ванат. Нападающий стал основным исполнителем атаки "бело-синих" и забил 12 мячей в сезоне 2022/23 УПЛ. После двухлетнего перерыва в команду вернется ставший чемпионом Польши с "Ракувом" хавбек Владислав Кочергин.

Список вызванных в сборную Украины игроков:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Бондарь, Конопля, Тымчик, Сваток, Миколенко, Забарный, Соболь, Кривцов

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Сидорчук, Буяльский, Пихаленок, Ярмоленко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Игнатенко, Кочергин

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Сборная Украины объявила состав на летние матчи отбора к Евро-2024: есть новички

В июне "сине-желтые" сыграют три матча. 12 июня сборная Украины встретится с Германией в товарищеском поединке, а затем будет играть в квалификации к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Квалификация к Евро-2024 стартовала в марте по двум турам. Первый игровой день украинская команда пропустила, а во втором уступила сборной Англии (0:2). Зато Итальянская федерация футбола выбрала стадион для домашнего поединка против сборной Украины. Матч в сентябре примет миланская арена "Джузеппе Меацца".

К слову, ранее Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

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