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Молодежная сборная Украины получила второго спарринг-партнера перед Евро-2023

Фото: Даниил Сикан и Руслан Ротань встретятся с Данией U-21 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Второй контрольный поединок сборной Украины U-21 в рамках подготовки к чемпионату Европы анонсировала Украинская ассоциация футбола. Соперником украинцев будет молодежка Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Тренерский штаб молодежки "сине-желтых" в марте проведет учебно-тренировочный сбор. В ходе этого этапа подготовки к Евро-2023 украинская команда встретится 27 марта с другим участником турнира – Италией.

Другим оппонентом сборной Украины U-21 станет Дания. Спарринг запланирован на 24 марта. Этот контрольный матч состоится в Турции. Cборы украинской молодежки продлится 20-28 марта, а время и точное место обеих встреч определят позже.

"Сине-желтые" завоевали путевку на Евро-2023 осенью. В плей-офф квалификации подопечные Руслана Ротаня обыграли словаков (2:3, 3:0). На групповом этапе европейского первенства молодежка будет играть против Румынии, Испании и Хорватии. Три лучших команды чемпионата поедут на Олимпийские игры-2024.

В свою очередь главная команда весной начнет квалификационный турнир перед чемпионатом Европы-2024. Первый тур сборная Украины пропустит, а во второй игровой день будет противостоять Англии на выезде (26 марта). Остальные соперники "сине-желтых" – Северная Македония, Мальта, Италия.

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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