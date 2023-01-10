Молодіжна збірна України отримала другого спаринг-партнера перед Євро-2023

Тренерський штаб молодіжки "синьо-жовтих" у березні проведе навчально-тренувальний збір. Під час цього етапу підготовки до Євро-2023 українська команда зустрінеться 27 березня з іншим учасником турніру – Італією.

Іншим опонентом збірної України U-21 стане Данія. Спаринг запланований на 24 березня. Цей контрольний матч відбудеться у Туреччині. Збори української молодіжки триватимуть 20-28 березня, а час і точне місце обох зустрічей визначать пізніше.

"Синьо-жовті" завоювали путівку на Євро-2023 восени. У плей-офф кваліфікації підопічні Руслана Ротаня переграли словаків (2:3, 3:0). На груповому етапі європейської першості молодіжка гратиме проти Румунії, Іспанії та Хорватії. Три найкращі команди чемпіонату поїдуть на Олімпійські ігри-2024.

Натомість головна команда навесні розпочне кваліфікаційний турнір перед чемпіонатом Європи-2024. Перший тур збірна України пропустить, а в другий ігровий день протистоятиме Англії на виїзді (26 березня). Інші суперники "синьо-жовтих" – Північна Македонія, Мальта, Італія.