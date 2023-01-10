Малиновский пошел по следам культовой "десятки", или Как украинцы Францию не покорили

29-летний хавбек накануне перебрался в Лигу 1 на правах аренды с обязательством выкупа для "Марселя". В то же время сложно найти другой чемпионат в топ-5 лиг Европы, где украинцы бы столь плохо осваивались. На Апеннинах дела Малиновского иногда шли очень хорошо, но в целом карьера в итальянском первенстве принесла горькое послевкусие.

Больше всего параллелей прослеживается с Александром Заваровым. Триумфатор Кубка кубков 1985/86, как и Малиновский, переехал во Францию в 29 лет. Он также так и не стал своим в Серии А ("Ювентус"), хотя уровень ожиданий от него был в разы выше. Есть и другие отличия.

После Италии Заваров уехал в Дивизион 1 фактически доигрывать. Клуб выбрал подходящий – "Нанси", в котором когда-то начинал великий Платини. Собственно, трехкратный обладатель "Золотого мяча" и устроил протекцию для украинца в "Юве", а затем посоветовал "Нанси". Сезон 1990/91 украинец отыграл на уровне – 30 матчей, 7 мячей в чемпионате, что позволило лотарингцам удержаться в элите.

В следующей кампании результативность упала (28 поединков, 3 гола), а "Нанси" покинул Дивизион 1 с последнего места. Вернуться команда смогла по итогам сезона 1995/96. Как раз перед ним уставший Заваров перебрался в полулюбительский "Сен-Дизье" на роль игрока-тренера. Тем не менее, 67 матчей (12 мячей) в футболке "Нанси" по-прежнему остаются ориентиром для украинцев во Франции.

Тот же многолетний партнер Заварова по "Динамо" и сборной СССР Павел Яковенко во французском "Сошо" провел всего 6 поединков (1 гол). Его сын Юрий сыграл всего 2 матча за "Аяччо", а экс-форвард сборной Украины Филипп Будковский – 12 (0 мячей) в том же "Сошо". Футбольный пилигрим Мирослав Славов не продвинулся выше резервной команды "Бордо", а Николай Кухаревич наиграл "аж" 2 поединка в "Труа".

Несколько другая история с двумя исполнителями сборной Украины рубежа столетий – вратарем Максимом Левицким и нападающим Сергеем Скаченко. Центрфорвард выступлениями за "сине-желтых" в квалификации к Евро-2000 обратил на себя внимание "Метца" и уехал покорять Францию из московского "Торпедо".

Старт показался перспективным – 3 матча, 2 гола, а затем еще два мяча к Новому году в сезоне 99/00. А дальше наступила голевая засуха, Скаченко сел на "банке", а весной 2001 поехал поднимать швейцарский "Ксамакс". Были и другие аренды – "Торпедо" и японский "Санфречче Хиросима". Всего за "Метц" украинец провел 39 поединков во всех турнирах (5 мячей).

Карьера Левицкого во Франции – драма с элементами детектива. Кипер после семи сезонов в составе "Таврии" перебрался в новороссийский "Черноморец". Каким образом скауты "Сент-Этьена" отыскали вратаря в рядах середняка России – загадка. Тем не менее, "зеленые" отдали за голкипера со статусом сборника Украины солидные в то время 850 тысяч евро.

Начал Левицкий феноменально. В первой половине сезона 2000/01 украинец сыграл 15 матчей в Дивизионе 1, в шести из которых оставил ворота нетронутыми. А потом шок и сенсация в одном флаконе. Французские правоохранители обнаружили, что греческий (!) паспорт вратаря, позволявший выступать в чемпионате без статуса легионера – фальшивка. Клуб оштрафовали, Левицкий провел ночь в тюрьме, а впоследствии получил дисквалификацию и наспех отчалил в "Спартак".

Свежая украинская кровь во Франции – Даниил Игнатенко. Воспитанник запорожского "Металлурга" и "Шахтера" пошел по нетипичному пути. Оказался в Лиге 1, а потом уже дебютировал в сборной Украины. В отличие от большинства соотечественников, хавбек достаточно быстро стал игроком основной обоймы "Бордо". И хоть жирондинцы по итогам прошлого сезона покинули элиту, но украинец наотрез отказался покидать "Матмют Атлантик". В сезоне 2022/23 Игнатенко уже провел 16 матчей.

Насыщенный календарь "Марселя" делает дебют Малиновского делом ближайшего времени. Уже на этой неделе провансальцы проведут два поединка в Лиге 1 – против "Труа" на выезде (11 января) и против "Лорьяна" дома (14 января). На 20 января назначен матч 1/16 финала Кубка Франции против "Ренна", а закрывать месяц "Марсель" будет супербитвой с "Монако" (28 января). Отличный повод для хавбека сборной переписать историю выступлений украинцев во Франции...