Сборная Украины в 2023 году: полное расписание матчей национальной команды
В течение 2023 года сборная Украины проведет 8 официальных поединков. Все они пройдут в рамках квалификации к чемпионату Европы-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Поскольку фамилия кормчего "сине-желтых" до сих пор остается тайной, то контрольные матчи в этом году еще не планировали. Зато украинская сборная сразится за путевку на Евро-2024.
На 23 марта назначен стартовый тур отбора, который национальная команда пропустит. Начнет квалификационный турнир сборная Украины со второго тура, в котором встретится с Англией на выезде (26 марта).
В июне "сине-желтые" сыграют выездной матч против Северной Македонии и дома примут сборную Мальты. Сложнейшим периодом станет сентябрь, на который назначили поединки со сборными Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).
Еще два матча Украины проведет в октябре. В частности, с македонцами сыграют дома (14 октября), а с Мальтой – на выезде (17 октября). В финальном туре 21 ноября сборная Украины на собственном поле будет противостоять итальянцам.
Список матчей сборной Украины в 2023 году:
- Англия – Украина, 26 марта, 19:00
- Северная Македония – Украина, 16 июня, 21:45
- Украина – Мальта, 19 июня, 21:45
- Украина – Англия, 9 сентября, 19:00
- Италия – Украина, 12 сентября, 21:45
- Украина – Северная Македония, 14 октября, 16:00
- Мальта – Украина, 17 октября, 21:45
- Украина – Италия, 21 ноября, 21:45
УЕФА по результатам жеребьевки сформировал 10 отборочных групп. На чемпионат Европы в Германии выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Еще одну путевку получила хозяйка турнира, а 3 места зарезервированы за победителями плей-офф Лиги наций.
К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.
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