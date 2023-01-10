Молодежная сборная Украины получила второго спарринг-партнера перед Евро-2023

Второй контрольный поединок сборной Украины U-21 в рамках подготовки к чемпионату Европы анонсировала Украинская ассоциация футбола. Соперником украинцев будет молодежка Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Тренерский штаб молодежки "сине-желтых" в марте проведет учебно-тренировочный сбор. В ходе этого этапа подготовки к Евро-2023 украинская команда встретится 27 марта с другим участником турнира – Италией.

Другим оппонентом сборной Украины U-21 станет Дания. Спарринг запланирован на 24 марта. Этот контрольный матч состоится в Турции. Cборы украинской молодежки продлится 20-28 марта, а время и точное место обеих встреч определят позже.

"Сине-желтые" завоевали путевку на Евро-2023 осенью. В плей-офф квалификации подопечные Руслана Ротаня обыграли словаков (2:3, 3:0). На групповом этапе европейского первенства молодежка будет играть против Румынии, Испании и Хорватии. Три лучших команды чемпионата поедут на Олимпийские игры-2024.

В свою очередь главная команда весной начнет квалификационный турнир перед чемпионатом Европы-2024. Первый тур сборная Украины пропустит, а во второй игровой день будет противостоять Англии на выезде (26 марта). Остальные соперники "сине-желтых" – Северная Македония, Мальта, Италия.