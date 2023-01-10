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Молодіжна збірна України отримала другого спаринг-партнера перед Євро-2023

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Вівторок 10 січня 2023 16:26
Молодіжна збірна України отримала другого спаринг-партнера перед Євро-2023 Фото: Данило Сікан і Руслан Ротань зустрінуться з Данією U-21 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Другий контрольний поєдинок збірної України U-21 у рамках підготовки до чемпіонату Європи анонсувала Українська асоціація футболу. Суперником українців буде молодіжка Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Тренерський штаб молодіжки "синьо-жовтих" у березні проведе навчально-тренувальний збір. Під час цього етапу підготовки до Євро-2023 українська команда зустрінеться 27 березня з іншим учасником турніру – Італією.

Іншим опонентом збірної України U-21 стане Данія. Спаринг запланований на 24 березня. Цей контрольний матч відбудеться у Туреччині. Збори української молодіжки триватимуть 20-28 березня, а час і точне місце обох зустрічей визначать пізніше.

"Синьо-жовті" завоювали путівку на Євро-2023 восени. У плей-офф кваліфікації підопічні Руслана Ротаня переграли словаків (2:3, 3:0). На груповому етапі європейської першості молодіжка гратиме проти Румунії, Іспанії та Хорватії. Три найкращі команди чемпіонату поїдуть на Олімпійські ігри-2024.

Натомість головна команда навесні розпочне кваліфікаційний турнір перед чемпіонатом Європи-2024. Перший тур збірна України пропустить, а в другий ігровий день протистоятиме Англії на виїзді (26 березня). Інші суперники "синьо-жовтих" – Північна Македонія, Мальта, Італія.

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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