Молодежная сборная Украины объявила состав на матчи отбора к Евро-2025: кто в обойме

Тренерский штаб сборной Украины U-21 во главе с Унае Мельгосой определился со списком футболистов, которые будут готовиться к октябрьским поединкам квалификации перед чемпионатом Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Испанский специалист вызвал в ряды "сине-желтых" 24-х исполнителей. Все они относятся к категории игроков 2002 года и младших.

Костяк команды составили представители чемпионата Украины. В этот раз Мельгоса привлек четырех легионеров. Компанию хавбеку английского "Брентфорда" Егору Ярмолюку, вингеру "Лехии" из польского Гданьска Максиму Хланю и опорнику "Слована" из чешского Либерца Ивану Варфоломееву составит защитник бременского "Вердера" Иван Ермачков.

В октябре украинская молодежка закрывает отбор двумя поединками. 11 октября в Борнмуте команда Мельгосы встретится со сборной Англии U-21. В свою очередь 15 октября "сине-желтые" будут противостоять сборной Сербии U-21 в Старой Пазове.

Состав молодежной сборной Украины на октябрьские матчи:

Вратари: Нещерет, Ледвий, Крапивцов

Защитники: Ермачков, Михавко, Вивчаренко, Салюк, Дидык, Роман, Смолков, Крупский

Полузащитники: Варфоломеев, Мельниченко, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Ярмолюк, Яцык, Федор, Квасница, Хлань

Нападающие: Краснопир, Горбач

После сентябрьского окна матчей молодежная сборная Украины завоевала путевку на Евро-2025. После побед над сверстниками из Сербии и Северной Ирландии украинская молодежка набрала 24 очка в восьми турах квалификации. Сборная Англии U-21 записала в актив 19 пунктов.