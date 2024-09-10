Молодежная сборная Украины досрочно пробилась на Евро-2025

Сборная Украины U-21 обыграла сверстников из Северной Ирландии в квалификации к чемпионату Европы 2025 года и завоевала путевку на финальный турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евро U-21, квалификация, группа F

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2

Голы: Аллен, 80 (пенальти) – Волошин, 10, Брагару, 30

Удаление: Батагов, 80 (У, прямая красная карточка)

Начали команды на равных, а главные события развернулись в центре поля. Тем более неожиданным стал быстрый гол "сине-желтых". На 10-й минуте Волошин получил мяч в полукруге штрафной и пробил, а мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот хозяев.

После пропущенного мяча ольстерцы попытались перехватить инициативу. Они провели несколько атак, но всерьез потревожить Нещерета не сумели. Украинская молодежка быстро отодвинула игру подальше от собственных ворот, а в середине тайма удвоила преимущество – Брагару в пределах штрафной разобрался с кипером и отправил мяч в сетку.

На старте второй 45-минутки хозяева размяли Нещерета двумя ударами. Но довольно быстро "сине-желтые" возобновили контроль над ходом событий. Подопечные Унаи Мельгосы могли довести счет до разгромного. В частности, Брагару не обыграл кипера в ближнем углу, а выстрел Волошина с полукруга вратарь парировал.

Решил добавить интригу в матч капитан Украины U-21. На 80-й минуте Батагов потерял мяч на собственной половине, сфолил против оппонента в штрафной и ушел отдыхать досрочно. Аллен реализовал одиннадцатиметровый, но этот локальный успех был последним для молодежки Северной Ирландии.

Молодежная сборная Украины одержала победу и досрочно пробилась на чемпионат Европы. Результаты предстоящих поединков против сверстников из Англии и Сербии уже не изменят статус "сине-желтых". В активе команды Мельгосы 8 побед за восемь матчей.