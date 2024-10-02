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Молодіжна збірна України оголосила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі

Київ, Середа 02 жовтня 2024 12:26
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Молодіжна збірна України оголосила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі Фото: "Синьо-жовті" виграли 8 поєдинків у групі F (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Унаї Мельгосою визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до жовтневих поєдинків кваліфікації перед чемпіонатом Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Іспанський фахівець викликав до лав "синьо-жовтих" 24-х виконавців. Усі вони належать до категорії гравців 2002 року народження та молодших.

Кістяк команди склали представники чемпіонату України. Цього разу Мельгоса залучив чотирьох легіонерів. Компанію хавбеку англійського "Брентфорда" Єгору Ярмолюку, вінгеру "Лехії" з польського Гданська Максиму Хланю та опорнику "Слована" з чеського Ліберця Івану Варфоломєєву складе оборонець бременського "Вердера" Іван Єрмачков.

У жовтні українська молодіжка закриватиме відбір двома поєдинками. 11 жовтня у Борнмуті команда Мельгоси зустрінеться зі збірною Англії U-21. Натомість 15 жовтня "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Сербії U-21 в Старій Пазовій.

Склад молодіжної збірної України на жовтневі матчі:

Воротарі: Нещерет, Ледвій, Крапивцов

Захисники: Єрмачков, Михавко, Вівчаренко, Салюк, Дідик, Роман, Смолков, Крупський

Півзахисники: Варфоломєєв, Мельниченко, Очеретько, Рубчинський, Волошин, Брагару, Ярмолюк, Яцик, Федор, Квасниця, Хлань

Нападники: Краснопір, Горбач

Молодіжна збірна України оголосила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі

Після вересневого вікна матчів молодіжна збірна України здобула путівку на Євро-2025. Після перемог над однолітками зі Сербії та Північної Ірландії українська молодіжка набрала 24 очки за 8 турів кваліфікації. Збірна Англії U-21 записала в актив 19 пунктів.

До слова, раніше Ребров не викликав Ярмоленка на матчі Ліги націй.

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