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Без легионера АПЛ и лидера "Динамо". Ребров объявил состав сборной Украины на Лигу наций

Киев, Понедельник 30 сентября 2024 17:14
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Без легионера АПЛ и лидера "Динамо". Ребров объявил состав сборной Украины на Лигу наций Фото: Андрей Ярмоленко в лагерь сборной в этот раз не поедет (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола опубликовала список вызванных Сергеем Ребровым в ряды национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал 25 футболистов. В список не попали универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко (травма) и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ветеран национальной команды и киевского "Динамо" оказался в резерве. В основной же перечень исполнителей попал вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк. Вызов получил и его одноклубник Богдан Михайличенко, а также дуэт из донецкого "Шахтера" – Дмитрий Крыськив и Александр Зубков. Эта четверка не была в лагере сборной Украины в сентябре.

Компанию Ярмоленко в списке резервистов составили одноклубник Виталий Буяльский, представители "Шахтера" – Дмитрий Ризнык, Артем Бондаренко, Даниил Сикан, защитник американского "Остина" Александр Сваток. Сюрпризы дополнительного перечня – защитник "Александрии" Александр Мартынюк и вингер "Полесья" Александр Назаренко.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Михайличенко, Миколенко, Забарный, Таловеров

Полузащитники: Шапаренко, Бражко, Кабаев, Пихальонок, Степаненко, Судаков, Крыськив, Зубков, Гуцуляк, Мудрик, Цыганков

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Сваток, Мартынюк, Ярмоленко, Буяльский, Бондаренко, Сикан, Назаренко

Без легионера АПЛ и лидера &quot;Динамо&quot;. Ребров объявил состав сборной Украины на Лигу наций

В октябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию, а 14 октября встретится с Чехией. Оба номинально домашних матча подопечные Реброва сыграют в Польше – в Познани и Вроцлаве соответственно.

К слову, накануне футзальная сборная Украины пробилась в 1/2 финала чемпионата мира.

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Александр Зинченко Сергей Ребров Ярмоленко Сборная Украины Лига наций
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