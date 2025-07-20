Новолуние, ретроград и трудные дни: что сулит гороскоп на всю неделю и какие советы не стоит игнорировать

21 июля - день Луны в разрушительном градусе

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, оформления брака, романтических свиданий, дорогостоящих покупок. Возможны посещения парикмахерской", - предупредила астролог.

В этот день можно разрывать связь с ненадежными людьми, расставаться с партнерами, подавать апелляцию и искать защиту. Но существует большая вероятность краж.

21 июля, с 09:22 до 11:01 по киевскому времени, Луна будет в разрушительном градусе Близнецов. Этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор. Поэтому не стоит доверять тем, кто этого совсем не заслуживает.

22 июля - день Луны без курса

Во вторник, как и в понедельник, важные дела не принесут желаемого результата. Но это благоприятный день для творчества и интеллектуального труда. Желательно возвращать долги.

22 июля Луна, с 00:00 до 15:26 по киевскому времени, будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

"Обычный ход дел нарушается, делается ошибочный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии", - пояснила Соловьева.

Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов.

23 июля - день выхода из конфликтов

В среду астролог не советует менять имидж, устраиваться на новую работу, переезжать и принимать важные решения.

"Из-за ретроградности Меркурия (с 18 июля по 11 августа) не планируйте на этот день переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - напомнила Соловьева.

Можно заниматься перестройками и ремонтом. Эта среда - день для выхода из конфликтов, благоприятный для примирения.

24 июля - Новолуние

"Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - советует эксперт.

24-го июля в 22:11 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния.

"Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. Особенно благоприятен для этого первый час суток, то есть с 22:11 до 23:11 по Киеву", - рассказала астролог.

Кроме этого, 24 июля Луна с Солнцем будут в зодиакальном знаке Льва, а потому управителем Новолуния будет дневное светило. И это - одно из лучших положений для Солнца.

Кроме того, оба светила будут в почти точных благоприятных аспектах с Сатурном, Нептуном, а также в секстиле с Ураном. Благодаря этому все задуманное будет иметь мощный импульс для реализации.

"Оба светила будут в напряженных аспектах с Плутоном. Поэтому лучше не планировать ничего по сфере вашего радикса, в которой в момент Новолуния будет находиться транзитный Плутон. Все, что касается детей, развлечений, романтических приключений, азарта, хобби, творчества, лидерства, будет в фокусе", - пояснила Соловьева.

25 июля - день щедрости

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, дальних путешествий. В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезна, а какая нет", - советует эксперт.

Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью. Можно давать деньги в долг. Возможны посещения парикмахерской. Эффективно избавляться от паразитов, грызунов и грязи в доме.

"25 июля, с 10:12 до 11:57, Луна будет в разрушительном градусе Льва. Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самовыражения духа", - рассказала астролог.

"Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры. Надо избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - добавила она.

26 июля - день под влиянием Луны без курса

Не время для новых дел и важных решений. До 14:00 возможны посещения парикмахерской. Рекомендованы физические нагрузки, посещение спортзала, бани, сауны. Эффективны процедуры для омоложения, которые делаются не впервые.

26 июля Луна, с 14:02 до 23:55 по киевскому времени, будет без курса. Астролог напомнила, что это приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

27 июля - день отдыха

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, такие как досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения", - предупредила Соловьева.

Можно посетить парикмахерскую. В этот день стоит заниматься делами дома или отдохнуть в семейном кругу.