Молодик, ретроград і важкі дні: що обіцяє гороскоп на увесь тиждень і які поради не слід ігнорувати

21 липня - день Місяця в руйнівному градусі

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, оформлення шлюбу, романтичних побачень, коштовних покупок. Можливі відвідування перукарні", - попередила астролог.

Цього дня можна розривати зв'язок з ненадійними людьми, розлучатися з партнерами, подавати апеляцію та шукати захист. Але існує велика вірогідність крадіжок.

21 липня, з 09:22 до 11:01 за київським часом, Місяць буде у руйнівному градусі Близнюків. Цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат. Тому не варто довіряти тим, хто на це зовсім не заслуговує.

22 липня - день Місяці без курсу

У вівторок, як і в понеділок, важливі справи не принесуть бажаного результату. Але це сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці. Бажано повертати борги.

22 липня Місяць, з 00:00 до 15:26 за київським часом, буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

"Звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії", - пояснила Соловйова.

Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів.

23 липня - день виходу з конфліктів

У середу астролог не радить змінювати імідж, влаштовуватися на нову роботу, переїжджати та ухвалювати важливі рішення.

"Через ретроградність Меркурія (з 18 липня до 11 серпня) не плануйте на цей день переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - нагадала Соловйова.

Можна займатись перебудовами та ремонтом. Ця середа - день для виходу з конфліктів, сприятливий для примирення.

24 липня - Молодик

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - радить експерт.

24-го липня о 22:11 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика.

"Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. Особливо сприятлива для цього перша година доби, тобто з 22:11 до 23:11 за Києвом", - розповіла астролог.

Окрім цього, 24 липня Місяць з Сонцем будуть у зодіакальному знаку Лева, а тому управителем Молодика буде денне світило. І це - одне з найкращих положень для Сонця.

Крім того, обидва світила будуть у майже точних найсприятливіших аспектах з Сатурном, Нептуном, а також у секстилі з Ураном. Завдяки цьому все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації.

"Обидва світила будуть у напружених аспектах з Плутоном. Тому краще не планувати нічого по сфері вашого радиксу, в якій в момент Молодика знаходитиметься транзитний Плутон. Усе, що стосується дітей, розваг, романтичних пригод, азарту, хоббі, творчості, лідерства, буде у фокусі", - пояснила Соловйова.

25 липня - день щедрості

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, далеких подорожей. У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка ні", - радить експерт.

Проявіть щедрість: робіть подарунки, займайтесь благодійністю. Можна давати гроші у борг. Можливі відвідування перукарні. Ефективно позбавлятися від паразитів, гризунів і бруду в домі.

"25 липня, з 10:12 до 11:57, Місяць буде у руйнівному градусі Лева. У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу", - розповіла астролог.

"Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури. Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - додала вона.

26 липня - день під впливом Місяця без курсу

Не час для нових справ і важливих рішень. До 14:00 можливі відвідування перукарні. Рекомендовані фізичні навантаження, відвідування спортзалу, бані, сауни. Ефективні процедури для омолодження, які робляться не вперше.

26 липня Місяць, з 14:02 до 23:55 за київським часом, буде без курсу. Астролог нагадала, що це прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

27 липня - день відпочинку

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, таких як дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - попередила Соловйова.

Можна відвідати перукарню. Цього дня варто займатись справами вдома або відпочити у родинному колі.