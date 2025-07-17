4 знака Зодиака скоро почувствуют мощную удачу и прилив достатка: кому повезет
С 18 июля наступает период ретроградного Меркурия, и хотя обычно это турбулентные времена, четырем знакам Зодиака обещают мощную удачу и достаток.
РБК-Украина рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков по гороскопу.
Лев
Все, о чем вы давно мечтали, уже близко. В этот четверг перед вами откроются новые возможности в сферах финансов, любви и наслаждения.
Обращайте внимание на знаки: повторяющиеся числа, необычные запахи или птицы сигнализируют, что вы на правильном пути. Ваш шанс на успех и богатство уже на подходе.
Близнецы
На первый план выйдет тема любви и общения. Даже если вы уже в паре, то сможете углубить отношения.
Появится смелость говорить от сердца, писать или выражать себя так, чтобы привлечь нужного человека. Ожидайте изменений именно там, где больше всего нуждались в нежности.
Дева
На этот раз ретроградный Меркурий сыграет в вашу пользу в сфере карьеры. Вы получите шанс проявить навыки, увидеть результат тяжелого труда или встретите человека, который изменит профессиональный путь.
Звезды напоминают, что ваш путь к финансовому успеху пролегает через дело, которое вы любите. Также обращайте внимание на слова, которые слышите - они могут подсказать правильный путь.
Рак
Что-то из прошлого наконец-то придет к логическому и приятному завершению. Возможно, кто-то вернет вам деньги или появятся ресурсы, на которые вы уже не надеялись.
Меркурий получит историю, которую нужно завершить для вашего блага. Доверяйте процессу, даже если не все сразу понятно.
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При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.