4 знака Зодиака скоро почувствуют мощную удачу и прилив достатка: кому повезет

С 18 июля наступает период ретроградного Меркурия, и хотя обычно это турбулентные времена, четырем знакам Зодиака обещают мощную удачу и достаток.

РБК-Украина рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков по гороскопу.

Лев

Все, о чем вы давно мечтали, уже близко. В этот четверг перед вами откроются новые возможности в сферах финансов, любви и наслаждения.

Обращайте внимание на знаки: повторяющиеся числа, необычные запахи или птицы сигнализируют, что вы на правильном пути. Ваш шанс на успех и богатство уже на подходе.

Близнецы

На первый план выйдет тема любви и общения. Даже если вы уже в паре, то сможете углубить отношения.

Появится смелость говорить от сердца, писать или выражать себя так, чтобы привлечь нужного человека. Ожидайте изменений именно там, где больше всего нуждались в нежности.

Дева

На этот раз ретроградный Меркурий сыграет в вашу пользу в сфере карьеры. Вы получите шанс проявить навыки, увидеть результат тяжелого труда или встретите человека, который изменит профессиональный путь.

Звезды напоминают, что ваш путь к финансовому успеху пролегает через дело, которое вы любите. Также обращайте внимание на слова, которые слышите - они могут подсказать правильный путь.

Рак

Что-то из прошлого наконец-то придет к логическому и приятному завершению. Возможно, кто-то вернет вам деньги или появятся ресурсы, на которые вы уже не надеялись.

Меркурий получит историю, которую нужно завершить для вашего блага. Доверяйте процессу, даже если не все сразу понятно.