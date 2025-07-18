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Ретроградный Меркурий кардинально изменит жизнь этих 4 знаков Зодиака: кто в списке?

Пятница 18 июля 2025 12:00
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Ретроградный Меркурий кардинально изменит жизнь этих 4 знаков Зодиака: кто в списке? Ретроградный Меркурий перевернет жизнь 4 знаков Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Ретроградный Меркурий - период, который часто связывают с хаосом, возвращением в прошлое и неожиданными поворотами судьбы. Но для 4 знаков Зодиака он станет началом новой эпохи: временем решений, переосмысления и кардинальных изменений в жизни.

Для каких знаков Зодиака он принесет важные перемены, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Весы

Для Весов этот ретроградный Меркурий, который начался 18 июля и продлится по 11 августа, станет вызовом в сфере отношений - как личных, так и деловых. Старые образы или незавершенные разговоры могут вернуться, заставляя пересмотреть границы, ценности и компромиссы.

Вы почувствуете необходимость отстаивать себя, даже если это разрушит привычный баланс. В результате - важное осознание, кто и что действительно имеет место в вашей жизни.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Меркурий принесет глубокую переоценку внутренних ресурсов и планов. Вы можете почувствовать, что потеряли контроль, но это подтолкнет к преобразованию - финансовому, эмоциональному или профессиональному.

Возможны перемены в карьере или внезапное желание оставить все и начать с нуля. Это период, когда кризис становится источником силы.

Стрелец

Стрельцы столкнутся с возвращением незавершенных дел или прошлых связей, требующих ясности. Это время, когда нужно будет остановиться, проанализировать сделанное и понять, действительно ли вы двигаетесь туда, куда хотите.

В зоне риска - деловые договоренности, обучение, путешествия. Но если вы сумеете навести порядок в своих планах, выйдете из этого периода сильнее и мудрее.

Козерог

Для Козерогов это будет период внутренней перестройки, когда структура и стабильность могут пошатнуться. Вы столкнетесь с необходимостью отпустить контроль там, где привыкли все держать в своих руках.

Изменения коснутся семьи, жилищных вопросов или долгосрочных обязательств. Но именно это откроет путь к новым тормозившимся новым решениям и реальному прогрессу.

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