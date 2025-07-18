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3 знака китайского гороскопа ждет неделя процветания: кто в списке

Пятница 18 июля 2025 19:45
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3 знака китайского гороскопа ждет неделя процветания: кто в списке Эти знаки входят в новую эру своей жизни (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

По восточному гороскопу с 21 по 27 июля в жизни трех знаков Зодиака начнется новый счастливый этап. Неделя будет способствовать обновлению и позитивным изменениям.

РБК-Украина рассказывает, кому китайский гороскоп прогнозирует счастливый период.

Кролик

Неделя может начаться с приятного сюрприза. Вам выпадет шанс на отдых, перезагрузку и финансовое планирование.

Особенно удачным будет 26 июля. В этот день рекомендуется отказаться от ненужных подписок, закрыть старые счета и спланировать расходы.

К концу недели вас озарит мотивация. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы выйти на новый уровень и подготовиться к достижению успехов в августе.

Дракон

Вам пророчат эмоциональный прорыв, который начнется 22 июля. Интуиция станет лучшим советчиком, даже в финансовых вопросах.

24 июля нужно попрощаться с людьми или делами, которые истощают и сдерживают развитие.

Эта неделя позволит понять важную истину: когда старые двери закрываются, новые - открываются.

Петух

Вы сможете проявить свои таланты, навыки и незаурядную смекалку. Звезды прогнозируют высокий уровень производительности, который позволит выйти на новый профессиональный уровень.

В целом каждый день будет наполнен спокойствием и гармонией, что позволит чувствовать себя комфортно в водовороте событий.

Самые яркие результаты придут в воскресенье, 27 июля. Это будет день важного открытия.

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При написании материала были использованы следующие источники: AstroStyle, YourTango.

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