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Молодые ученые могут получить стипендии от Кабмина: кто и когда должен подать заявку

09:35 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Молодые ученые могут получить стипендии от Кабмина (Getty Images)

Молодые украинские ученые могут принять участие в конкурсе на стипендии Кабинета Министров Украины. В этом году предусмотрено 190 стипендиальных мест, а документы будут приниматься до 13 октября.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины .

Кто может получить стипендию

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, отвечающие определению этого термина в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности".

В частности, это:

  • научные и научно педагогические работники;
  • аспиранты;
  • адъюнкты;
  • докторанты;
  • другие молодые ученые научных учреждений, организаций и высшего образования.

Стипендии назначаются на два года по решению президиума Комитета по Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Их выплачивают по основному месту работы или обучению дополнительно к должностному окладу, именной или обычной академической стипендии, доплатам и надбавкам.

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Как принять участие в конкурсе

Подать документы можно исключительно в электронном виде через систему NAUKA. Доступ к внесению документов открыт с 16 сентября, а конечный срок подачи - 13 октября 2026 года.

Кандидат должен быть выдвинут по месту его основной работы или обучения ученым, научным, научно-техническим или техническим советом.

Для этого необходимы письменные рекомендации как минимум двух докторов наук, которые знают научные результаты и способности претендента.

Решение о выдвижении принимается путем тайного голосования. За кандидата должны проголосовать не менее двух третей присутствующих членов совета.

Какие документы нужно загрузить

Претендент самостоятельно загружает в систему электронные копии:

  • сопроводительного письма;
  • письма-представления от учреждения высшего образования или научного учреждения с указанием научных результатов претендента и возможностей для проведения исследований;
  • выписки из протокола заседания соответствующего совета;
  • сведений о претенденте, заверенных отделом кадров;
  • рекомендаций не менее двух докторов наук;
  • списка научных публикаций за последние пять лет и копий не более трех важнейших работ;
  • сведений о научных результатах по установленной форме;
  • справки Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.

После назначения стипендии победители должны предоставить МОН оригиналы документов, платежные реквизиты учреждения или организации в Казначействе в формате IBAN и согласие на обработку персональных данных.

Что будет с действующими стипендиатами

Параллельно МОН проводит аттестацию научной работы молодых ученых, уже получающих стипендии Кабинета Министров.

Учреждения высшего образования и научные учреждения сферы управления МОН должны провести его до 13 октября 2026 года.

После аттестации каждый стипендиат должен самостоятельно загрузить в NAUKA:

  • выписку из протокола заседания соответствующего совета об аттестации научной работы;
  • аннотированный отчет о достигнутых результатах по рекомендуемой форме.

Представление отчета является обязательным условием для продления или прекращения выплаты стипендии.

В МОН отмечают, что одновременно получать стипендию Кабмина для молодых ученых и государственную стипендию по результатам рейтинга в Национальной системе исследователей Украины нельзя.

МОН также планирует изменить процедуру конкурса. Следующий отбор, запланированный на март 2027 года, должен проходить исключительно через систему, а информацию о научных результатах планируется формировать на основе профилей исследователей без повторного представления бумажных документов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине меняется система государственной поддержки ученых, в частности, предусмотрено дополнительное финансирование для тех, кто имеет весомые результаты в научной деятельности. Одним из новых инструментов станет рейтингование исследователей, на основе которого самые результативные ученые смогут получать государственные стипендии.

Также мы рассказывали, что МОН обновило правила конкурсного финансирования научных исследований. В частности, предусмотрены отдельные приоритеты для молодых ученых и научных учреждений из прифронтовых регионов, а финансирование будут получать проекты, отвечающие установленным критериям качества.

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