Молоді вчені можуть отримати стипендії від Кабміну: хто і коли має подати заявку

Молоді українські вчені можуть взяти участь у конкурсі на стипендії Кабінету Міністрів України. Цього року передбачено 190 стипендіальних місць, а документи прийматимуть до 13 жовтня.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.
У конкурсі можуть брати участь молоді вчені, які відповідають визначенню цього терміна відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Зокрема, це:
Стипендії призначаються на два роки за рішенням президії Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.
Їх виплачують за основним місцем роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.
Подати документи можна виключно в електронному вигляді через систему NAUKA. Доступ до внесення документів відкрито з 16 вересня, а кінцевий термін подання - 13 жовтня 2026 року.
Кандидата мають висунути за місцем його основної роботи або навчання вчена, наукова, науково-технічна чи технічна рада.
Для цього необхідні письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, які знають наукові результати та здібності претендента.
Рішення про висунення ухвалюють таємним голосуванням. За кандидата мають проголосувати не менш як дві третини присутніх членів ради.
Претендент самостійно завантажує до системи електронні копії:
Після призначення стипендії переможці мають надати МОН оригінали документів, платіжні реквізити закладу або установи в Казначействі у форматі IBAN та згоду на обробку персональних даних.
Паралельно МОН проводить атестацію наукової роботи молодих учених, які вже отримують стипендії Кабінету Міністрів.
Заклади вищої освіти та наукові установи сфери управління МОН мають провести її до 13 жовтня 2026 року.
Після атестації кожен стипендіат має самостійно завантажити до NAUKA:
Подання звіту є обов'язковою умовою для продовження або припинення виплати стипендії.
У МОН зазначають, що одночасно отримувати стипендію Кабміну для молодих учених і державну стипендію за результатами рейтингування в Національній системі дослідників України не можна.
МОН також планує змінити процедуру конкурсу. Наступний відбір, запланований на березень 2027 року, має проходити виключно через систему, а інформацію про наукові результати планують формувати на основі профілів дослідників без повторного подання паперових документів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінюється система державної підтримки науковців, зокрема передбачено додаткове фінансування для тих, хто має вагомі результати у науковій діяльності. Одним із нових інструментів стане рейтингування дослідників, на основі якого найрезультативніші науковці зможуть отримувати державні стипендії.
Також ми розповідали, що МОН оновило правила конкурсного фінансування наукових досліджень. Зокрема, передбачено окремі пріоритети для молодих учених і наукових установ із прифронтових регіонів, а фінансування отримуватимуть проєкти, які відповідають встановленим критеріям якості.