Молочные предприятия рассматривают закупки молока в Польше

В сентябре молокозаводы обсудят потенциальные закупки молока в Польше с местными молочными кооперативами, сообщили "Бизнес Телеграфу" в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора СМПУ Арсена Дидуру .

"Наши молочные предприятия получили закупочные предложения от польских производителей молока на уровне украинских цен. Уже в сентябре молокозаводы могут привезти из Польши контракты на 15-20 тысяч тонн сырья ежемесячно после переговоров с молочными кооперативами", - заявил Дидур.

По его словам, прибегнуть к импорту как альтернативе перерабатывающие предприятия вынуждены в ответ на потенциальные риски. А именно - дефицит качественного промышленного молока, его стремительное удорожание в Украине и возможный рост цен на готовую молочную продукцию в связи с этим.

Производители молока также добавляют, что не получают дотаций от государства во время войны для увеличения поголовья и производства. Это чревато пищевой безопасностью Украины, считают в СМПУ. Таким образом, производители молочной продукции пытаются избежать риска дефицита сырья и роста цен на готовую молочную продукцию, уверяют в Союзе молочных предприятий Украины.

Напомним, в августе цены на молоко в Украине начали расти. Средняя закупочная стоимость молока экстра сорта составила 11,67 грн/кг без НДС, что на 12 копеек больше месяца назад и на 9 копеек дороже по состоянию на 25-31 июля, сообщают в Ассоциации производителей молока.