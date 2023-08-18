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Молочні підприємства розглядають закупівлі молока в Польщі

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П'ятниця 18 серпня 2023 10:34
Молочні підприємства розглядають закупівлі молока в Польщі Фото: молочні підприємства розглядають закупівлі молока в Польщі (flickr)
Автор: Юлія Бойко

Увересні молокозаводи обговорять потенційні закупівлі молока в Польщі з місцевими молочними кооперативами, повідомили "Бізнес Телеграфу" в Спілці молочних підприємств України (СМПУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора СМПУ Арсена Дідуру.

"Наші молочні підприємства отримали закупівельні пропозиції від польських виробників молока на рівні українських цін. Вже у вересні молокозаводи можуть привезти з Польщі контракти на 15-20 тисяч тонн сировини щомісяця після перемовин з молочними кооперативами", - заявив Дідур.

За його словами, вдатися до імпорту, як альтернативи, переробні підприємства змушені у відповідь на потенційні ризики. А саме - дефіцит якісного промислового молока, його стрімке здорожчання в Україні та можливе зростання цін на готову молочну продукцію у зв’язку з цим.

Виробники молока також додають, що не отримують дотацій від держави під час війни, щоб збільшити поголів’я та виробництво. Це загрожує харчовій безпеці України, вважають в СМПУ. Таким чином, виробники молочної продукції намагаються уникнути ризиків дефіциту сировини та зростання цін на готову молочну продукцію, запевняють в Спілці молочних підприємств України.

Нагадаємо, у серпні ціни на молоко в Україні почали зростати. Середня закупівельна вартість молока екстра ґатунку склала 11,67 грн/кг без ПДВ, що на 12 копійок більше ніж місяць тому і на 9 копійок дорожче ніж станом на 25-31 липня, повідомляють в Асоціації виробників молока.

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