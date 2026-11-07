Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы: что известно
Министерство обороны Молдовы сообщило о двух случаях нарушения воздушного пространства страны объектами типа аэростата в субботу, 7 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным министерства, первый случай был зафиксирован 7 ноября в 09:15. Аэростат пролетел над территорией Молдовы в районе села Мошаны Дрокиевского района.
В 09:22 он покинул воздушное пространство страны вблизи села Елизаветовка того же района.
Второй случай зарегистрировали в 10.35. Еще один воздушный шар незаконно пересек государственную границу со стороны украинской Винницы в направлении села Трифауцы Сорокского района.
Уже в 10:36 объект покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Руслановка того же района.
В министерстве обороны Молдовы сообщили, что Центр воздушных сделок продолжает следить за ситуацией в воздушном пространстве страны.
Другие инциденты в Молдове
Напомним, на территории Молдовы в ночь на 11 октября упал и взорвался беспилотник, хотя национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированное пересечение границы.
Утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и две дроны. Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.
Отметим, в тот день обломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.
В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.
Ранее, 30 сентября, дрон пересек воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.