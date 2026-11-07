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Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы: что известно

13:10 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы: что известно Иллюстративное фото: два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы (коллаж РБК-Украина)
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Министерство обороны Молдовы сообщило о двух случаях нарушения воздушного пространства страны объектами типа аэростата в субботу, 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным министерства, первый случай был зафиксирован 7 ноября в 09:15. Аэростат пролетел над территорией Молдовы в районе села Мошаны Дрокиевского района.

В 09:22 он покинул воздушное пространство страны вблизи села Елизаветовка того же района.

Второй случай зарегистрировали в 10.35. Еще один воздушный шар незаконно пересек государственную границу со стороны украинской Винницы в направлении села Трифауцы Сорокского района.

Уже в 10:36 объект покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Руслановка того же района.

В министерстве обороны Молдовы сообщили, что Центр воздушных сделок продолжает следить за ситуацией в воздушном пространстве страны.

Другие инциденты в Молдове

Напомним, на территории Молдовы в ночь на 11 октября упал и взорвался беспилотник, хотя национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированное пересечение границы.

Утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и две дроны. Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.

Отметим, в тот день обломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.

Ранее, 30 сентября, дрон пересек воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.

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