Ночью РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Как отработала ПВО

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину рекордным количеством дронов. ПВО сбила 62 из 145 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Кроме того, 67 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62 БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях", - отметили в Воздушных силах.

"В ночь на 10 ноября противник атаковал рекордным количеством БПЛА! В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей - ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 10 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в Киеве и части регионов тревогу из-за "Шахедов" объявляли после 4:00.

Позже стало известно, что в ночь на 10 ноября были уничтожены около 15 российских беспилотников, которые РФ направила на Киев. В столице разрушений и потерпевших нет.

Из-за атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

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