В Молдове преступные группировки помогают мужчинам незаконно бежать из Украины
Молдавские организованные преступные группировки помогают украинцам, подлежащим мобилизации, незаконно покидать страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anticoruptie.
"Несмотря на военное положение, которое действует в Украине с февраля, сотни мужчин из этой страны уже успели пересечь границу с Молдовой", - сообщают молдавские расследователи.
По их словам, люди, помогающие украинцам со стороны Молдовы, берут за свои услуги от 1000 до 5000 евро в зависимости от маршрутов и трудностей с местными властями.
По данным Anticoruptie, среди последних задержанных молдавской полицией есть пограничник. Он позволял беглецам нелегально пересекать границу, ставя соответствующий штамп в паспорте. В ходе следствия установлено, что за участие в процедуре пограничник и его сообщник получали вознаграждение в криптовалюте.
Ранее мы писали, что СБУ совместно со спецслужбой Молдовы SIS заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны Европейского Союза.
Также недавно на Закарпатье пограничники разыскивали четырех уклонистов, потерявшихся в горах при попытке незаконно пересечь границу.
Кроме того, ранее СБУ в Одессе заблокировала канал незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста под видом моряков.
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