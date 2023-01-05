В Молдове преступные группировки помогают мужчинам незаконно бежать из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anticoruptie .

"Несмотря на военное положение, которое действует в Украине с февраля, сотни мужчин из этой страны уже успели пересечь границу с Молдовой", - сообщают молдавские расследователи.

По их словам, люди, помогающие украинцам со стороны Молдовы, берут за свои услуги от 1000 до 5000 евро в зависимости от маршрутов и трудностей с местными властями.

По данным Anticoruptie, среди последних задержанных молдавской полицией есть пограничник. Он позволял беглецам нелегально пересекать границу, ставя соответствующий штамп в паспорте. В ходе следствия установлено, что за участие в процедуре пограничник и его сообщник получали вознаграждение в криптовалюте.