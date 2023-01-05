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В Молдове преступные группировки помогают мужчинам незаконно бежать из Украины

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Кишинев, Четверг 05 января 2023 02:40
В Молдове преступные группировки помогают мужчинам незаконно бежать из Украины Фото: в Молдове группировки помогают уклонистам уезжать из Украины (facebook.com/dpsukraine)
Автор: Константин Широкун

Молдавские организованные преступные группировки помогают украинцам, подлежащим мобилизации, незаконно покидать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anticoruptie.

"Несмотря на военное положение, которое действует в Украине с февраля, сотни мужчин из этой страны уже успели пересечь границу с Молдовой", - сообщают молдавские расследователи.

По их словам, люди, помогающие украинцам со стороны Молдовы, берут за свои услуги от 1000 до 5000 евро в зависимости от маршрутов и трудностей с местными властями.

По данным Anticoruptie, среди последних задержанных молдавской полицией есть пограничник. Он позволял беглецам нелегально пересекать границу, ставя соответствующий штамп в паспорте. В ходе следствия установлено, что за участие в процедуре пограничник и его сообщник получали вознаграждение в криптовалюте.

Ранее мы писали, что СБУ совместно со спецслужбой Молдовы SIS заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны Европейского Союза.

Также недавно на Закарпатье пограничники разыскивали четырех уклонистов, потерявшихся в горах при попытке незаконно пересечь границу.

Кроме того, ранее СБУ в Одессе заблокировала канал незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста под видом моряков.

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