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У Молдові злочинні угруповання допомагають чоловікам незаконно тікати з України

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Кишинів, Четвер 05 січня 2023 02:40
У Молдові злочинні угруповання допомагають чоловікам незаконно тікати з України Фото: у Молдові угруповання допомагають ухилистам їхати з України (facebook.com/dpsukraine)
Автор: Константин Широкун

Молдовські організовані злочинні угруповання допомагають українцям, які підлягають мобілізації, незаконно залишати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anticoruptie.

"Незважаючи на військовий стан, який діє в Україні з лютого, сотні чоловіків із цієї країни вже встигли перетнути кордон із Молдовою", - повідомляють молдавські розслідувачі.

За їхніми словами, люди, які допомагають українцям з боку Молдови, беруть за свої послуги від 1000 до 5000 євро залежно від маршрутів та труднощів із місцевою владою.

За даними Anticoruptie, серед останніх затриманих молдавською поліцією є прикордонник. Він дозволяв утікачам нелегально перетинати кордон, ставлячи відповідний штамп у паспорті. У ході слідства встановлено, що за участь у процедурі прикордонник та його спільник отримували винагороду у криптовалюті.

Раніше ми писали, що СБУ спільно зі спецслужбою Молдови SIS заблокувала транснаціональний канал нелегальної втечі ухилянтів до країн Європейського Союзу.

Також нещодавно на Закарпатті прикордонники розшукували чотирьох ухилянтів, які загубилися в горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Крім того, раніше СБУ в Одесі заблокувала канал незаконного переправлення за кордон українців призовного віку під виглядом моряків.

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