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В Молдове завершили поиски обломков ракеты, упавшей 16 февраля: первые выводы

Фото: в Молдове завершили поиски обломков ракеты, упавшей 16 февраля (mai.gov.md)
Автор: Руслан Гаращенко

В Молдове завершили поиски обломков ракеты, обнаруженной 16 февраля после того, как РФ в очередной раз прибегла к массированному обстрелу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным МВД Молдовы, найденные на границе с Украиной обломки ракеты "не представляют никакой опасности".

Там также рассказали, что остатки ракеты хранятся на территории сектора погранполиции КПП Ларга. Позже их отправят на экспертизу.

Как отметили в ведомтсве, погранполиция завела уголовное дело, которое вместе с собранными материалами передадут в прокуратуру.

Напомним, 16 февраля в Молдове снова обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной. В этот раз их обнаружили после ночной массированной воздушной атаки россиян на мирные украинские города.

Отмечалось, что это уже четвертый случай, когда в Молдове падают остатки ракет от бомбардировок Украины.

Также мы писали, что недавно во время российской атаки на Украину одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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