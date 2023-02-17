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У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки

Фото: у Молдові завершили пошуки уламків ракети, яка впала 16 лютого (mai.gov.md)
Автор: Руслан Гаращенко

У Молдові завершили пошуки уламків ракети, виявленої 16 лютого після того, як РФ вкотре вдалася до масованого обстрілу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".

Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.

Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.

Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.

Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.

Також ми писали, що нещодавно під час російської атаки на Українуодна із ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

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