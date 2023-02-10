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Российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты

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Молдова, Пятница 10 февраля 2023 12:33
Российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты Фото: российского посла вызвали в МИД Молдовы из-за пролета ракеты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова, чтобы потребовать объяснений по поводу российской ракеты, которая пролетела над территорией страны 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Это абсолютно неприемлемо для нашего народа. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию, которая приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.

Отмечается, что российского посла вызвали, чтобы "указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства".

"Россия продолжает агрессивную войну против Украины и ракетные обстрелы соседней страны напрямую негативно влияют на граждан нашей страны", - сообщили в ведомстве.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские ракеты, которые летевшие из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Молдове уже подтвердили вторжение ракеты в свое воздушное пространство.

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