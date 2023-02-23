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В Молдове задержаны двое подозреваемых в подготовке к перевороту

Фото: В Молдове задержаны двое подозреваемых в подготовке к перевороту (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Молдовы подозревают агентскую сеть, в которую вовлечены граждане Молдовы и другого государства в действиях по государственной измене и шпионажу. Уже удалось задержать двух человек, причастных к подготовке переворота в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы информации и безопасности в Молдове.

"Под следствием находятся пять человек - граждане Молдовы, двое из которых были задержаны и заключены под стражу в декабре 2022 года, а остальные трое находятся в статусе подозреваемых", - пояснили правоохранители.

Эти действия можно квалифицировать как осуществление "враждебной деятельности против Республики Молдова".

Речь идет о дестабилизации и попытках изменить конституционный порядок в государстве путем насилия. Согласно уголовному законодательству, акты государственной измены наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

"Расследуются действия, которые начались с 2020 года как запланированные, так и частично реализуемые действия связаны с содействием денежным переводам, разжиганием межнациональной розни, разжиганием дестабилизирующих настроений и нетерпимости в отношении отдельных категорий граждан, в том числе вербовкой людей для участия в массовых" акциях, склонных к перерождению в акты насилия в пользу иностранного государства", - добавили правоохранители.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдовы.

После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявлял, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

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