В Молдові затримали двох підозрюваних у підготовці до перевороту

"Під слідством перебувають п'ять осіб - громадяни Молдови, двоє з яких були затримані та поміщені під варту у грудні 2022 року, а решта троє перебувають у статусі підозрюваних", - поясни правоохоронці.

Ці дії можна кваліфікувати як здійснення "ворожої діяльності проти Республіки Молдова".

Йдеться про дестабілізацію та спроби змінити конституційний порядок у державі шляхом насильства. Згідно з кримінальним законодавством, акти державної зради караються позбавленням волі на строк від 12 до 20 років.

"Розслідуються дії, які почалися з 2020 року як заплановані, так і частково реалізовані дії пов'язані зі сприянням грошовим переказам, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, розпалюванням дестабілізуючих настроїв та нетерпимості стосовно окремих категорій громадян, у тому числі вербуванням людей для участі у масових акціях, схильних до переродження в акти насильства на користь іноземної держави", - додали правоохоронці.