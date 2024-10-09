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ЕС хочет усилить помощь Молдове из-за угроз России

Среда 09 октября 2024 21:50
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ЕС хочет усилить помощь Молдове из-за угроз России Иллюстративное фото: ЕС хочет усилить помощь Молдове из-за угроз России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по решительной оговорке против дальнейших попыток России сорвать проевропейский курс Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что резолюция была одобрена 508 голосами. В ней евродепутаты осудили эскалацию злонамеренной деятельности, вмешательства и гибридных операций России накануне президентских выборов и конституционного референдума по евроинтеграции, которые пройдут в Молдове 20 октября.

Европарламент обратил внимание на роль пророссийских молдавских олигархов и российского телеканала RT.

Кроме того, они призвали ЕС и государства-члены предоставить Молдове всю необходимую помощь для укрепления ее институциональных механизмов и способности реагировать на гибридные угрозы.

Отдельно они призвали к дополнительным санкциям против политических актеров, дестабилизирующих ситуацию в Молдове.

"На фоне усиления российского вмешательства резолюция призывает Совет ЕС ввести дополнительные санкции против лиц, подрывающих суверенитет Молдовы. Депутаты Европарламента также призывают страны и территории, принимающие разыскиваемых молдавских беглецов, таких как Илан Шор и Владимир Плахотнюк, выдать их Молдове" , – говорится в тексте резолюции.

Пророссийская деятельность в Молдове

Напомним, что в Молдове 20 октября состоится референдум , на котором избиратели должны решить, поддерживают ли введение европейской интеграции в конституцию страны.

Также 20 октября в Молдове пройдут выборы президента Молдовы. Однако данные исследований ряда стран свидетельствуют о том, что Россия попытается повлиять на их результат и не допустить победы прозападной Маи Санду .

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