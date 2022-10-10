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Часть выпущенных по Украине российских ракет летела через Молдову

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Кишинев, Понедельник 10 октября 2022 13:11
Часть выпущенных по Украине российских ракет летела через Молдову Иллюстративное фото: часть выпущенных по Украине российских ракет летела через Молдову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Три ракеты, которые российские войска выпустили по Украине, были зафиксированы в воздушном пространстве Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в Twitter.

"Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России", - написал министр.

При этом, по информации Минобороны Молдовы, ракеты в воздушном пространстве зафиксировали специальные мониторинговые системы.

В оборонном ведомстве отметили, что ракеты представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, которые находились в воздушном пространстве страны.

"Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии по городам Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Молдова Война России против Украины ракетный удар
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