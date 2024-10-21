ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове на выборах лидирует Санду, на референдуме разрыв сокращается

Понедельник 21 октября 2024 03:06
UA EN RU
В Молдове на выборах лидирует Санду, на референдуме разрыв сокращается Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Молдове завершается обработка протоколов по голосам избирателей на президентских выборах и конституционном референдуме по евроинтеграции. Действующая глава государства Майя Санду набирает большинство голосов, однако результат референдума пока предусмотреть невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промежуточные данные Центральной избирательной комиссии Республики Молдова.

По состоянию на сейчас было обработано уже 2108 из 2219 протоколов на президентских выборах, состоявшихся в Молдове в воскресенье, 20 октября. Это составляет ровно 95%.

Так, Санду набирает 39.85% (562140), ее главный конкурент на выборах - пророссийский политик Александр Стояногло - 27.71% (388801). А лидер "Нашей партии" Ренато Усатый имеет 13.74% (193865).

В Молдове на выборах лидирует Санду, на референдуме разрыв сокращается

Вместе с тем по референдуму разрыв между "За" и "Против" евроинтеграции Молдовы в последние несколько часов сокращается. Это связано с тем, что начали активно считать зарубежные участки, где подавляющее большинство выступает за евроинтеграцию.

Следовательно, можно констатировать, что пока результат конституционного референдума в Молдове невозможно предусмотреть.

Отметим, сейчас обработано 2114 из 2219 протоколов по референдуму, что составляет 95.27%. "Да" сказали 48.20% (656292) участников, а "Нет" - 51.80% (705307).

В Молдове на выборах лидирует Санду, на референдуме разрыв сокращается

Выборы и референдум в Молдове

Напомним, вчера, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы и референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в правительстве этой страны отметили, что РФ потратила около 100 млн. евро с целью сорвать выборы и референдум в Молдове.

Подробно о том, какие ожидания от выборов и референдума в Молдове, и есть ли риск реванша пророссийских сил в этой стране, - читайте в материале РБК-Украина.

По данным американского Института изучения войны (ISW), пророссийские силы в Молдове могут в ближайшее время организовать протесты после выборов президента и референдума.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Референдум Президентские выборы Майя Санду
NEWS
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш