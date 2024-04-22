Пророссийская оппозиция Молдовы создала антиевропейский политический блок, - Bloomberg

Пророссийская оппозиция Молдовы в воскресенье приезжала в Москву. Там они создали новый антиевропейский политический блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Блок под названием "Победа" связанный с беглым олигархом Иланом Шором стремится бросить вызов президенту Майе Санду и ее проевропейскому правительству на выборах, которые пройдут в период с октября по середину 2025 года. Цель блока - сорвать запланированный процесс вступления страны в Европейский Союз.

Шор приговорен к 15 годам лишения свободы в Молдове за организацию аферы, в результате которой из банковской системы страны был украден 1 млрд долларов. В данный момент он живет в Израиле, где родился, и часто ездит в Москву. Молдова запросила его экстрадицию через Интерпол.

Молдавские власти предупредили, что группировка является основным инструментом, который Москва использует, чтобы попытаться дестабилизировать страну.

"Вся страна увидела в Москве предателей страны. Они были там созданы, недалеко от Кремля, чтобы было понятно, на кого они работают и кому служат", - заявил в Facebook Андрей Спину, министр инфраструктуры и регионального развития, член правящей партии PAS.