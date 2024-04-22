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Пророссийская оппозиция Молдовы создала антиевропейский политический блок, - Bloomberg

Понедельник 22 апреля 2024 02:34
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Пророссийская оппозиция Молдовы создала антиевропейский политический блок, - Bloomberg Фото: пророссийская оппозиция Молдовы создала антиевропейский политический блок (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Пророссийская оппозиция Молдовы в воскресенье приезжала в Москву. Там они создали новый антиевропейский политический блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Блок под названием "Победа" связанный с беглым олигархом Иланом Шором стремится бросить вызов президенту Майе Санду и ее проевропейскому правительству на выборах, которые пройдут в период с октября по середину 2025 года. Цель блока - сорвать запланированный процесс вступления страны в Европейский Союз.

Шор приговорен к 15 годам лишения свободы в Молдове за организацию аферы, в результате которой из банковской системы страны был украден 1 млрд долларов. В данный момент он живет в Израиле, где родился, и часто ездит в Москву. Молдова запросила его экстрадицию через Интерпол.

Молдавские власти предупредили, что группировка является основным инструментом, который Москва использует, чтобы попытаться дестабилизировать страну.

"Вся страна увидела в Москве предателей страны. Они были там созданы, недалеко от Кремля, чтобы было понятно, на кого они работают и кому служат", - заявил в Facebook Андрей Спину, министр инфраструктуры и регионального развития, член правящей партии PAS.

Согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному в Кишиневе, две партии, связанные с Шором - "Шанс" и "Ренессанс" - имеют поддержку на уровне 11,7%. Две другие партии не были включены в опрос, поскольку они еще слишком малы, а пятая, партия "Шор", была признана в Молдове неконституционной.

Российское влияние в Молдове

Пророссийские партии контролируют автономную область Молдовы Гагаузию, находящуюся между Украиной и Румынией, и надеются превратить эту территорию в сепаратистское государство, подобное Приднестровью. Это создает постоянную угрозу безопасности для центральных властей Кишинева.

Ранее мы писали, что глава Гагаузии Евгения Гуцул поехала в Москву, где встречалась лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

К слову, президент Молдовы Майя Санду заявила, что российское вмешательство усиливается по мере продвижения страны к интеграции в Европу.

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