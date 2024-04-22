Пророссийская оппозиция Молдовы создала антиевропейский политический блок, - Bloomberg
Пророссийская оппозиция Молдовы в воскресенье приезжала в Москву. Там они создали новый антиевропейский политический блок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Блок под названием "Победа" связанный с беглым олигархом Иланом Шором стремится бросить вызов президенту Майе Санду и ее проевропейскому правительству на выборах, которые пройдут в период с октября по середину 2025 года. Цель блока - сорвать запланированный процесс вступления страны в Европейский Союз.
Шор приговорен к 15 годам лишения свободы в Молдове за организацию аферы, в результате которой из банковской системы страны был украден 1 млрд долларов. В данный момент он живет в Израиле, где родился, и часто ездит в Москву. Молдова запросила его экстрадицию через Интерпол.
Молдавские власти предупредили, что группировка является основным инструментом, который Москва использует, чтобы попытаться дестабилизировать страну.
"Вся страна увидела в Москве предателей страны. Они были там созданы, недалеко от Кремля, чтобы было понятно, на кого они работают и кому служат", - заявил в Facebook Андрей Спину, министр инфраструктуры и регионального развития, член правящей партии PAS.
Согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному в Кишиневе, две партии, связанные с Шором - "Шанс" и "Ренессанс" - имеют поддержку на уровне 11,7%. Две другие партии не были включены в опрос, поскольку они еще слишком малы, а пятая, партия "Шор", была признана в Молдове неконституционной.
Российское влияние в Молдове
Пророссийские партии контролируют автономную область Молдовы Гагаузию, находящуюся между Украиной и Румынией, и надеются превратить эту территорию в сепаратистское государство, подобное Приднестровью. Это создает постоянную угрозу безопасности для центральных властей Кишинева.
Ранее мы писали, что глава Гагаузии Евгения Гуцул поехала в Москву, где встречалась лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
К слову, президент Молдовы Майя Санду заявила, что российское вмешательство усиливается по мере продвижения страны к интеграции в Европу.
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