Глава Гагаузии поехала в Москву. Санду обвинила ее в поддержке войны против Украины

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поехала с визитом в Москву. Это означает, что она поддерживает войну РФ против Украины.

Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nokta .

Президента попросили прокомментировать недавние визиты Гуцул в Москву и встречу с диктатором Владимиром Путиным.

"Не понимаю, как люди не видят, где мир, а где война. Мы в Молдове мирные люди и мы все это время работали для того, чтобы сохранить мир. И хочу сказать, что и в дальнейшем для нас сохранение мира - это главный приоритет", - сказала она.

Санду добавила, что Молдова находится на стороне мира и не может поддерживать тех, кто развязал войну и убивает ежедневно мирных людей.

Президент Молдовы добавила, что люди из Комрата (город в Гагаузии), которые ездят в Россию, считают, что война это нормально. Санду добавила, что не понимает этих людей.

Связи Гуцул с Россией

Евгения Гуцул стала главой Гагаузии в прошлом году. Гагаузия является автономным территориальным образованием в составе Молдовы.

Гуцул является представителем пророссийской партии "Шор", а недавно посещала РФ и встречалась там лично с Путиным.