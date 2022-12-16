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В Молдове шесть телеканалов лишили лицензий: что известно

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Молдова, Пятница 16 декабря 2022 21:54
В Молдове шесть телеканалов лишили лицензий: что известно Фото: в Молдове с 19 декабря прекращают вещание шесть телеканалов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

По решению Комиссии по чрезвычайному положению Молдовы шесть местных телеканалов были лишены лицензий на вещание с 19 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Как свидетельствует издание, речь идет о телеканалах TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. При этом решение лишить каналы лицензий принято, чтобы защитить национальное информационное пространство от дезинформации и предотвратить риски манипулирования общественным мнением.

"Решение о приостановлении деятельности шести телеканалов было принято на основании отчетов Совета по телевидению и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине", - говорится в решении Комиссии по чрезвычайному положению.

Решение о приостановлении лицензий действует на время чрезвычайного положения в Молдове.

Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не хочет возвращаться в СССР.

Напомним, ранее мы писали о том, что Майя Санду заявила, что воюя с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову.

Добавим, что НАТО и другие партнеры Молдовы усилят оборонную помощь для нее из-за попыток России дестабилизировать ситуацию в стране.

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