В Молдове шесть телеканалов лишили лицензий: что известно

По решению Комиссии по чрезвычайному положению Молдовы шесть местных телеканалов были лишены лицензий на вещание с 19 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание NewsMaker .

Как свидетельствует издание, речь идет о телеканалах TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. При этом решение лишить каналы лицензий принято, чтобы защитить национальное информационное пространство от дезинформации и предотвратить риски манипулирования общественным мнением.

"Решение о приостановлении деятельности шести телеканалов было принято на основании отчетов Совета по телевидению и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине", - говорится в решении Комиссии по чрезвычайному положению.

Решение о приостановлении лицензий действует на время чрезвычайного положения в Молдове.