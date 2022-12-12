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Украина сейчас защищает также и свободу Молдовы, - Санду

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Молдова, Понедельник 12 декабря 2022 07:50
Украина сейчас защищает также и свободу Молдовы, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сражаясь с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента Молдовы Майи Санду CNN.

Она заявила, что Россия сейчас пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной", - заявила Санду.

Она отметила, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими силами устраивают протесты в стране.

"Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение", - сказала она.

Ранее Санду заявляла, что протесты в Молдове организуют группы, напрямую финансируемые Россией. Это месть за солидарность с ЕС и Украиной.

А аналитики заявляли, что Молдова стала посторонней жертвой из-за развязанной Кремлем войны, несмотря на то, что именно Украина является ключевой целью для России.

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