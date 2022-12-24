В Молдове резко ответили РФ на угрозы "катастрофы" из-за сотрудничества Кишинева с НАТО
В МИД Молдовы ответили на угрозы замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что активизация сотрудничества Кишинева и НАТО якобы приближает страну к катастрофе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Молдовы Даниэля Воде.
Воде отметил, что Молдова – миролюбивое и нейтральное государство, но нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире.
"Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе и через НАТО – сильнейший военно-политический альянс в мире", – отметил представитель МИД Молдовы.
Он также подчеркнул, что на международной арене Молдова живет в сложном регионе, пострадавшем от брутальной агрессии России против Украины.
"Нам нужна вся солидарность наших друзей для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы – свободная страна и нам решать, как развивать нашу страну", – подытожил Воде.
Ранее Галузин заявил, что активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической областях является фактором, который якобы подрывает безопасность самой Молдовы.
Напомним, что в парламенте Молдовы предложили провести демилитаризацию Приднестровья совместно с Украиной и НАТО.
Кроме того, правительство Молдовы приняло решение об упрощенном въезде для украинцев, которые едут в Молдову из Румынии или летят самолетом в Кишинев.
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