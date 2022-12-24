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У Молдові різко відповіли РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю Кишинева з НАТО

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Кишинів, Субота 24 грудня 2022 21:18
У Молдові різко відповіли РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю Кишинева з НАТО Фото: Молдова різко відповіла РФ на погрози "катастрофи" через співпрацю з НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Молдови відповіли на погрози заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева та НАТО нібито наближає країну до катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера МЗС Молдови Даніеля Воде.

Воде зазначив, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, у тому числі і через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі", – наголосив представник МЗС Молдови.

Він також наголосив, що на міжнародній арені Молдова живе у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України.

"Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і вирішуватимемо, як розвивати нашу країну", – підсумував Воде.

Раніше Галузін заявив, що активізація співробітництва Кишинева з країнами НАТО у військовій та військово-технічній сферах є фактором, який нібито підриває безпеку самої Молдови.

Нагадаємо, що у парламенті Молдови запропонували провести демілітаризацію Придністров'я спільно з Україною та НАТО.

Крім того, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.

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