Молдова упростила правила въезда для украинцев
Сегодня, 23 декабря, правительство Молдовы приняло решение об упрощенном въезде для украинцев, которые едут в Молдову из Румынии или летят самолетом в Кишинев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Въезжая в Молдову через молдавско-румынскую границу или прилетая в аэропорт Кишинев, теперь при себе стоит иметь только удостоверение личности, а именно:
- ID-карта;
- внутренний паспорт;
- обычный паспорт;
- удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове;
- временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции;
- водительские права;
- вид на жительство;
- военный билет.
Украинцы, при отсутствии оригиналов, могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, или даже документы со сроком истекшего действия. На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.
Ранее такие правила распространялись только на въезд через украинско-молдавскую границу.
Нацкомиссия Молдовы приняла новые изменения только до 1 февраля 2023 года.
Напомним, что НАТО и другие партнеры Молдовы усилят оборонную помощь для нее из-за попыток России дестабилизировать ситуацию в стране.
Ранее мы писали о том, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что, воюя с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову.
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