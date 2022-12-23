Молдова упростила правила въезда для украинцев

Сегодня, 23 декабря, правительство Молдовы приняло решение об упрощенном въезде для украинцев, которые едут в Молдову из Румынии или летят самолетом в Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Въезжая в Молдову через молдавско-румынскую границу или прилетая в аэропорт Кишинев, теперь при себе стоит иметь только удостоверение личности, а именно:

ID-карта;

внутренний паспорт;

обычный паспорт;

удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове;

временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции;

водительские права;

вид на жительство;

военный билет.

Украинцы, при отсутствии оригиналов, могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, или даже документы со сроком истекшего действия. На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.

Ранее такие правила распространялись только на въезд через украинско-молдавскую границу.