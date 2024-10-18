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В Молдове вместе с выборами проведут референдум: почему это выгодно Санду

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

В Молдове в воскресенье, 20 октября, пройдут президентские выборы, а также референдум. Такой шаг, вероятно, поможет увеличить явку.

В команде действующей президентки Майи Санду ставят ставку на первый тур выборов, чтобы одержать победу. Согласно "чистым" рейтингам, она не сможет победить в первом туре. Так что один из выходов - привести на участки как можно больше "своих" избирателей.

Как правило, на президентских выборах в Молдове явка составляет около 50%. То есть почти половина сторонников того или иного кандидата остается дома. Чтобы увеличить явку, в команде Санду объявили референдум о вступлении в Европейский Союз, который пройдет одновременно с первым туром выборов.

"Можно констатировать, что одновременный референдум с президентскими выборами – это политтехнологический ход для того, чтобы увязать европейский выбор с победой конкретного кандидата на пост президента. Чтобы иметь большую вероятность победить в первом туре", - сказал РБК-Украина политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

Сам по себе референдум будет консультативным, но даже в такой форме он будет иметь немаловажное символическое значение.

"Если сейчас референдум провалится, это позволит оппонентам евроинтеграции и Кремлю усилить пропагандистское давление на Молдову, заявляя о том, что правительство тянет страну туда, куда народ не хочет. Если референдум состоится, это укрепит проевропейский курс и придаст новые силы проевропейским партиям", - объяснил политический аналитик, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

Напомним, в это воскресенье Молдову ждут выборы президента. Согласно рейтингам, действующая президент Майя Санду имеет самый большой рейтинг. Ей противостоят бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, популист Ренато Усатый и независимая кандидат Ирина Влах.

Все они являются "путинферштеерами", но не объявляют о своих связях с Россией.

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МолдоваРеферендумПрезидентские выборыМайя Санду